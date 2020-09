Lombardia, 203 positivi e 3 decessi

Aumentati i positivi in Lombardia, con più tamponi. Con 13.791 controlli sono stati 203 i nuovi casi contro i 119 di lunedì (percentuale tamponi/positivi 1,4%). I nuovi decessi sono tre per un totale complessivo di 16.951 morti. Aumentano sia i ricoverati in terapia intensiva: (+2, 33), sia quelli negli altri reparti (+9, 315). Tra i nuovi casi, sono 82 i positivi nella provincia di Milano, di cui 48 a Milano città. A Bergamo sono 13, a Varese 26 e a Brescia 14. Numeri alti anche a Como, 23. Cinque a Cremona, zero a Lecco, uno a Lodi e 11 a Mantova. Monza e Brianza ne conta 13, Pavia 12 e Sondrio 8.26 a Varese, 23 a Como, 14 a Brescia, 13 a Bergamo e Monza e Brianza.

Intano, dal 20 al 26 settembre sono 43 i casi positivi registrati nelle scuole di Milano con 771 persone in isolamento: lo comunica Ats Città Metropolitana. Dalle scuole sono arrivate segnalazioni di 39 casi di tamponi positivi al Covid-19, 35 alunni e 4 operatori, cui si aggiungono 4 casi positivi in scuole di formazione professionale (che non rientrano nella statistica regionale) con 42 isolamenti: 32 alunni e 10 insegnanti. In totale, 43 le persone contagiate: 21 a Milano, 22 in provincia e nessuno a Lodi. In totali isolate 771 persone: 724 alunni e 47 operatori.

