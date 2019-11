Lodetti: «Deluso e preoccupato»

Marco Zorzo

Giovanni Lodetti, cosa avrebbe detto il paron Nereo Rocco di questo Milan?

«Sicuramente nulla, perché non l'avrebbe mai costruito così».

Ma a questo Diavolo cosa manca?

«Faccio un paragone semplice: se in una casa manca una poltrona, non puoi prendere un tavolo...».

Questione di uomini, dunque?

«Proprio così. mancano i leader, nel mio Milan, il primo che ha vinto tutto in Italia, in Europa e nel mondo, ne avevano due: Malatrasi in difesa e Rivera, naturalmente. Loro sapevano come dare la carica ai compagni»,

Lodetti, altro che Champions: c'è da avere paura e guardarsi alle spalle?

«Sì, purtroppo. Ho visto un Milan improponibile. Sono deluso e preoccupato allo stesso momento. Questa squadra non ha un giocatore che si prende la responsabilità di trainare i compagni. E tutto diventa tremendamente più difficile».

Qualcuno pensa al Milan restrocesso in B nel 1982...

«Beh, qualche brutto pensiero comincio a farlo pure io. Questa squadra è una sofferenza vederla in campo. Viene conscesso troppo campo agli avversari, che fanno quello che vogliono. Vedi le due sfide con le romane».

Con la Lazio cosa si doveva fare?

«Una volta raggiunto l'1-1, soprattutto nell'ultima mezz'ora, bisognava gestire il pari. Tenere l'1-1 non era un risultato da buttare. Certo che perdere tre partite in casa nelle prime sei giornate non è solo deprimente, ma non è da Milan. La squadra deve darsi una regolata. E fare in fretta, per evitare bruttissime sorprese. Ci siamo capiti?». Perfettamente.

