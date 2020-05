Lockdown a luci rosse nel B&B al Portello

Ci sono attività che non si sono mai fermate neppure durante l'emergenza. Non sono le fabbriche di Bergamo, né le aziende strategiche per il bene nazionale: sono le case d'appuntamento. L'ultima, scoperta dagli agenti della Squadra mobile sabato scorso, era in via Silva, in zona Portello, una scelta strategica in un periodo di normalità, con i tanti pendolari del mondo che frequentano la Fiera per lavoro e che si rivolgevano a quel particolare bed and breakfast per qualche ora di svago. Con il lockdown l'attività ha subito un duro colpo ma non si è interrotta. In casa sono sempre rimaste disponibili due 20enni russe, gestite da un bielorusso di 32 anni che è stato denunciato per sfruttamento della prostituzione.

Le indagini sono iniziate grazie alle segnalazioni dei condomini che hanno notato uno strano viavai anche durante il blocco totale. Incomprensibile, tra l'altro, per un bed and breakfast. Gli investigatori hanno quindi monitorato la casa e fermato alcuni clienti che hanno confermato di aver pagato cifre tra i 200 e i 250 euro per un'ora con le ragazze. Il contatto era stato trovato tramite un annuncio sul sito d'incontri EscortForumIt.xxx, dal quale sono stati poi rimossi.

Gli agenti, diretti dal capo della Mobile Marco Calì, sono intervenuti sabato pomeriggio ma per entrare in casa hanno dovuto chiedere l'aiuto ai vigili del fuoco perché il bielorusso e una delle ragazze all'interno si sono rifiutati di aprire. I poliziotti sono passati dalla finestra del terzo piano tramite l'autoscala e solo allora hanno capito il motivo della resistenza dei due: le stanze erano disseminate di creme, lubrificanti, salviette umidificate, profilattici e sex toys di ogni tipo. Inoltre, è possibile che i due abbiano approfittato di quel tempo per cancellare gli annunci dai siti d'incontri. Al termine della perquisizione sono stati sequestrati anche 14mila euro.

Le indagini proseguono a partire proprio dalla bacheca online che raccoglie migliaia di inserzioni. C'è un Paese che è già ripartito.(S.Gar.)

