Locatelli verso il Sussuolo Gustavo Gomez, c'è l'Udinese

MILANO - Manuel Locatelli è pronto per trasferirsi al Sassuolo. Decisivo l'arrivo a Milanello di Giovanni Carnevali con un'offerta irrinunciabile: 12 milioni di euro per il centrocampista lanciato da Vincenzo Montella. Accordo trovato per un addio annunciato per un giocatore che non ha mantenuto le aspettative. Milioni che valgono una plusvalenza e creano un tesoretto da poter spendere sul mercato, su un vice-Kessie. Ma per non ripetere l'errore commesso con Bryan Cristante venduto al Benfica per 6-7 milioni (oggi ne vale 40) Mirabelli ha chiesto di introdurre un diritto di recompra. Capitolo Nikola Kalinic. «È un giocatore del Milan, purtroppo quest'anno non è andata bene: dimostrerà presto il suo valore ma non parlo di mercato...».Il suo agente Tomislav Erceg non parla di Siviglia e nemmeno di Atletico. Due trattative aperte ma ancora lontane dal chiudersi. Dopo Boca Juniors e Lazio ora tocca all'Udinese provarci per Gustavo Gomez: prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Questa l'offerta di Pradè presentata a Mirabelli.(L.Ucc.)