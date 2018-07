Lobi mozzati al cane, padrone verso il processo

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniUn veterinario ha tagliato i lobi delle orecchie a un cane, un American Staffordshire Terrier, solo per garantirgli la possibilità di vincere più facilmente i concorsi. Abbastanza per finire sotto inchiesta.Il pm Mura Ripamonti, infatti, ha chiuso le indagini nei confronti del professionista, che ha lo studio sui Navigli ma abita a Pavia e del padrone del cane, un avvocato milanese di 36 anni. Passo che preannuncia un rinvio a giudizio per entrambi con citazione diretta. L'inchiesta è nata da alcuni accertamenti fatti a Scandiano, sulle colline di Reggio Emilia, dove nel 2014 sono stati trovati 16 cani di razza, soprattutto Pittbull e American Stafforshire Terrier, con le orecchie mozzate. Il veterinario che aveva operato un cucciolo aveva lo studio a Milano e il suo caso è finito sul tavolo del pm Ripamonti. A verbale padrone e medico hanno raccontato che il cucciolo si era ferito finendo in un roveto. Versione a cui però il pm non ha creduto.