Un paziente Covid su quattro (26%) tra i ricoverati in terapia intensiva non ce la fa, e le morti sono più numerose tra gli anziani e chi ha precedenti patologie. Emerge da uno studio coordinato dal Policlinico, usando i dati di 1591 ricoveri in terapia intensiva fatti tra il 20 febbraio e 18 marzo in 72 ospedali in Lombardia.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Jama. L'età media dei ricoverati è 63 anni, e l'82% è di sesso maschile. In circa l'80% dei contagiati, l'infezione da Covid-19 si manifesta con sintomi lievi, come febbre e tosse secca, che non richiedono cure particolari. Nel 20% dei casi invece si sviluppa in modo più serio ed è necessario il ricovero in ospedale. Il 5%-15% dei pazienti ricoverati hanno avuto difficoltà respiratorie così gravi da aver bisogno della terapia intensiva. L'80% è stato intubato, gli altri hanno avuto bisogno di mascherine per l'ossigeno o i caschi per la ventilazione. Quasi 7 pazienti su 10 avevano almeno un problema di salute prima di essere contagiati. La maggior parte era iperteso (49%), il 21% aveva problemi cardiovascolari e il 4% patologie croniche dell'apparato respiratorio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 05:01

