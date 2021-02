Lo strano caso di Sanchez da quasi romanista alla sfida con Ronaldo

Alessio Agnelli

Lo strano caso di Alexis Sanchez: da potenziale romanista a titolare nella semifinale d'andata di Tim Cup con la Juve. Se fosse dipeso da lui e dal suo agente Fernando Felicevich (deus ex machina, con il procuratore di Edin Dzeko, Alessandro Lucci, del possibile scambio di prestiti -mai decollato in realtà Marotta dixit - tra il cileno e il bosniaco), a quest'ora sarebbe già alla corte di Fonseca, pronto a reclamare una maglia e un ruolo da protagonista, come non gli è accaduto spesso (solo 10 gettoni dal 1° minuto tra serie A e coppe, 949 i minuti giocati in 20 presenze complessive) nell'Inter di Conte in stagione. Ma, questa sera (alle 20.45, diretta tv Rai1, arbitro Calvarese), la scena sarà tutta per El Niño Maravilla, e per Lautaro Martinez, orfani dello squalificato Lukaku e pronti a caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco nel derby d'Italia con Madama. «Non è la prima volta che manca Romelu, ma ci sarà Alexis con Lautaro - ha sottolineato Antonio Conte ai microfoni della Rai-. Contro la Juve dovremo cercare di fare del nostro meglio. Dovremo essere bravi a sopperire alle assenze (oltre a Lukaku squalificato anche Hakimi, ndr) e fare una grande partita, ma con il rispetto che deve esserci per una formazione molto forte». E senza fretta, tenuto conto della doppia sfida coi bianconeri (martedì prossimo la semifinale di ritorno al J-Stadium) per l'approdo in finale, «perché la qualificazione si giocherà in 180 minuti come l'anno scorso con il Napoli- ha proseguito l'ex ct-, quando abbiamo perso in casa 1-0 e pareggiato poi per 1-1 al San Paolo. Bisogna essere bravi». E sul pezzo, procedendo step by step. Sul fronte formazione solo le novità Sanchez e Darmian (per Hakimi). Per il resto, tutti i titolarissimi, con il ritrovato Eriksen in panchina: «Chris è un bravissimo ragazzo, si sta impegnando tanto- ha concluso Conte- e stiamo cercando di trovare con lui non una, ma più soluzioni per dare la possibilità a lui, a me e alla squadra di avere un'alternativa su cui contare». Sul versante societario, invece, brusca interruzione della trattativa tra Suning e BcPartners per valutazioni divergenti del pacchetto di maggioranza nerazzurro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 05:01

