Lo spinello per irridere i carabinieri: denunciati

Pensavano di irridere i carabinieri, ma l'impresa gli è costata una denuncia. Protagonisti due amici di 22 e 28 anni che mercoledì pomeriggio hanno rollato e fotografato una canna di marijuana all'interno dell'abitacolo della propria Fiat Panda tenendo sullo sfondo la pattuglia dei carabinieri che li precedeva lungo viale Matteotti.

I due, entrambi di Cormano, speravano che quella foto li avrebbe resi celebri per il coraggio, invece sono diventati virali per la loro ingenuità. I militari, infatti, si sono accorti del gesto di scherno dallo specchietto retrovisore e gli hanno subito fatto segno di accostare per un controllo. A quel punto hanno capito di averla fatta grossa e che non sarebbe finita con una risata. L'autore dello scatto, il 28enne incensurato, è stato segnalato in prefettura come consumatore di marijuana e dovrà seguire un lungo iter. Il più giovane, già con precedenti per furto, è stato invece denunciato per detenzione ai fini di spaccio perché nel suo appartamento sono stati trovati 1,2 grammi di cocaina, mezzo di ketamina e un bilancino di precisione. (S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 05:01

