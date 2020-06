Lo spettacolo in questa strana estate prova a rialzare la testa.

Oggi allo Spirit de Milan è il giorno del solito cabaret fuori dagli schemi con il team vincente composto da Rafale Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Flavio Pirini, che mescola risate e malinconie, nonsense e profondità. In Triennale il bassista Saturnino, (foto) con il musicista Lorenzo Palmeri, Eleonora Dal Pozzo della Gibson, e Andrea Dusio a moderare un dialogo sulla musica ai tempi del virus. A seguire un live di Saturnino (ore 18.30).

È partito anche il festival di teatro e cucina Da vicino nessuno è normale, nel parco dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, ad Affori. Domani Fammi un'altra domanda con Valentina Picello e Camilla Barbarito, ovvero una donna in crisi e la sua assistente virtuale che dialogano tra loro.

Al festival del Parco Tittoni di Desio tra le iniziative, a pagamento o a ingresso libero, a seconda degli spettacoli, oltre alle serate per universitari e al cinema c'è anche la competizione di Poetry Slam (3 luglio), l'incontro sulla canzone milanese (10 luglio), la performance chitarra classica non convenzionale di Sergio Arturo Calonego (17 luglio). Il primo concerto di questa settimana è quello di Giorgio Canali (1° luglio). (P.Pas.)

