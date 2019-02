Lo shaboo va alla conquista di nuove piazze di spaccio

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Aveva 23 grammi di shaboo, la terribile metanfetamina che ha effetti dieci volte superiori alla cocaina. Una quantità scarsa solo in apparenza: corrisponde a 200 dosi e oltre 10mila euro di valore. Il pusher è un filippino, un incensurato di 49 anni che lunedì pomeriggio i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese hanno bloccato sulla via Emilia a San Giuliano Milanese mentre stava passando qualcosa a un connazionale. Il cliente, un 39enne spaventato dalle divise, è stato trovato con la dose appena comprata per poco più di 50 euro. Il pusher non è riuscito a scappare. In tasca aveva altre 15 dosi e così è stato deciso di perquisire il suo appartamento poco distante. In casa, oltre a 3810 euro in contanti, è stato trovato altro shaboo per un peso complessivo di 23 grammi.A differenza di altre sostanze trasversali, lo shaboo è una droga ancora etnica, cioè ancora chiusa (a parte pochi casi) all'interno della comunità filippina e cinese. La presenza di uno spacciatore nella zona tra San Donato e San Giuliano dimostra che c'è un movimento dei flussi di vendita legato probabilmente al contrasto continuo al boschetto della droga di Rogoredo. La piazza più grossa della Lombardia si sta infatti ridimensionando a seguito dei blitz e dei presidi ormai fissi nell'area. Lo spaccio è tutt'altro che eliminato ma i segnali di una flessione sono evidenti e i pusher stanno cercando nuovi territori da conquistare.