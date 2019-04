LO SCONTRO

Duello per il futuro di Milano fra il sindaco Giuseppe Sala e il ministro degli Interni, leader della Lega, Matteo Salvini.

Mancano due anni alle amministrative, ma i due si stanno già sfidando, con Salvini che sembra prenotare le amministrative del 2021. «A lui non lascio la poltrona, propone una ninna nanna irrealistica: vi metto sicuri, ma stiamo belli chiusi», attacca Sala. Pronta la replica del vicepremier: «Milano è dei milanesi, non di Sala, che ha una concezione padronale. Decideranno i milanesi, lui è sindaco a tempo». Poi, il riferimento alla sinistra radical chic alla quale apparterrebbe anche Sala. Quest'ultimo non ci sta: «Da 40 anni lavoro dalla mattina alla sera». Il botta e risposta è incandescente perché Salvini ha lanciato un messaggio, chiudendo la campagna elettorale delle europee in piazza Duomo: «Lo faccio per scaramanzia», spiega il vicepremier», abbiamo chiuso a Milano la campagna dello scorso anno. Per ora, nessun pensiero alle comunali». (S.Rom.)

