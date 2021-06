Lo sciopero riempie di rabbia, ma non può trasformarsi in violenza. Eppure un uomo ha aggredito due poliziotti durante un controllo in metropolitana durante lo sciopero.

È accaduto venerdì, e il 28enne è stato arrestato dopo che ha aggredito due agenti, costringendoli poi a farsi curare in ospedale, durante un controllo alla fermata Duomo. Al termine della prima fascia dello sciopero, attorno alle 15.45, gli agenti Polmetro stavano verificando che l'afflusso in metropolitana riprendesse in modo regolare quando hanno deciso di controllare l'uomo mentre era sulla banchina della stazione. Subito aggressivo e reticente, è stato portato negli uffici della Polmetro, dove ha continuato a insultare pesantemente gli agenti, lanciando contro una scrivania il suo zaino e il suo cellulare e resistendo al tentativo di ammanettarlo. Nel corso della colluttazione, un agente ha riportato la frattura dell'ulna con una prognosi di 4 settimane mentre un altro agente un trauma alla caviglia curabile in 10 giorni. L'uomo, che ha precedenti per spaccio di droga e reati contro il patrimonio, è stato arrestato per resistenza, oltraggio, minacce, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA