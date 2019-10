Sarà una giornata difficile quella di oggi per chi usa treni e mezzi pubblici. Va in scena l'ennesimo sciopero nazionale dei trasporti, proclamato fino alle 21 dai sindacati Cub e Sgb. A Milano tram e bus saranno garantiti solo nelle fasce di garanzia: fino alle 8,45 e poi dalle 15 alle 18. Per le metropolitane, a rischio soltanto la fascia serale, dalle 18 al termine del servizio.

A mettere ancora di più alla prova la viabilità in città, è in programma una manifestazione che comporta la temporanea chiusura al traffico di alcune vie del centro: viale Gadio, via Legnano, piazzale Lega Lombarda, viale Elvezia, via Douhet, via Melzi D'Eril, corso Sempione e Arco della Pace.

Disagi anche per i pendolari che utilizzano i convogli Trenord: anche in questo caso lo sciopero si protrarrà fino alle 21. Gli autobus sostitutivi no-stop saranno istituiti per i collegamenti fra Cadorna-Malpensa e fra Malpensa-Stabio.

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

