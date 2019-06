LO SCIOPERO

Sarà un altro venerdì nero quello di domani per i pendolari lombardi. Il sindacato Orsa ha indetto uno sciopero nell'ambito della vertenza con Trenord. I lavoratori, secondo quanto annuncia il sindacato, saranno fermi dalle 9 alle 17. La decisione di astenersi dal lavoro è stata presa - è la nota del sindacato - «a causa del perdurare delle problematiche di tutto il personale di Trenord e delle azioni unilaterali da questa messe in opera».

I treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potranno subire ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni. Trenord precisa che le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, non sono coinvolte dallo sciopero. Viaggeranno i treni che, con orario di partenza dalla stazione di origine prima delle 9, arrivino alla destinazione finale entro le 10. L'azienda ferroviaria ha anche previsto autobus sostitutivi per le corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio. Non è prevista invece alcuna ripercussione per i treni nazionali.

Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA