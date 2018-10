Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sul fronte trasporti si profila un nuovo venerdì nero: a rischio treni, aerei, bus, tram e metropolitane per lo sciopero generale annunciato dalle sigle sindacali Cub, Sgb), Si-Cobas, Usi-Ait e Slai-Cobas.Treni e aerei non sono garantiti dalle 21 di stasera alle ore 21 di domani. Sul sito di Trenitalia e di Italo sono indicati i convogli confermati e quelli cancellati. Disagi in vista anche nel trasporto pubblico locale: l'agitazione è stata indetta per chiedere il ripristino dell'articolo 18 per tutti i lavoratori, il diritto alla casa e la sanità gratis, salari più degni e la pensioni a 60 anni o con 35 anni di contributi. A Milano, come comunica Atm, l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio di domani.