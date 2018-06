LO SCHIANTO Tre ragazzi feriti in tangenziale Tre giovani sono rimasti

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

LO SCHIANTOTre ragazzi feritiin tangenzialeTre giovani sono rimasti feriti iri mattina in un incidente avvenuto in Tangenziale Ovest, all'altezza di Cusago. Sono stati portati al Niguarda, al San Carlo e al Sacco - il più grave in elicottero - ma secondo il 118 non si troverebbero in pericolo di vita. L'auto a bordo della quale viaggiavano i tre, due ragazzi e una ragazza, tutti di 26 anni, per cause ancora da chiarire è uscita di strada tra le uscite di Gusago e Baggio, alle 7,30.L'AGGRESSIONEGiovane guineanomorde i poliziottiUn normale controllo di documenti in piazza Castello è finito con un arresto e due poliziotti medicati in ospedale. È successo sabato alle 21. Un giovane della Guinea, 28 anni, ha reagito alla richiesta di documenti colpendo un agente al volto e mordendo l'altro a un braccio. Il giovane, con precedenti per spaccio di droga e tentato furto, è stato arrestato per violenza e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Oggi ci sarà la direttissima. Prognosi di 10 giorni per i due agenti.LA NUOVA APPPusher catturatigrazie a YouPolTre pusher gambiani di 26, 23 e 20 anni sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di Villa San Giovanni mentre spacciavano marijuana in via ddei Transiti. La segnalazione circa i movimenti sospetti del trio è arrivata alla sala operativa della questura attraverso l'app YouPol.