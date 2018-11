Lo scandalo panino pagato in buoni libro

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòMilano Ristorazione risarcisce per il tramezzino choc: 65mila euro utilizzati per confezionare gli spuntini delle polemiche saranno donati alle scuole come buoni per acquistare libri o materiale scolastico.Un risarcimento simbolico, ma sicuramente un modo per chiedere scusa ai bambini di asili e elementari che il 19 e 20 ottobre, a causa dello sciopero della società che fornisce i pasti, si sono visti servire a mezzogiorno una fetta di pancarrè poco invitante con un velo di formaggio e tre spicchi di pomodoro, la cui foto ha fatto il giro del web. «Un pasto di scarsa qualità», aveva riconosciuto lo stesso Comune, con il sindaco Giuseppe Sala che aveva appoggiato l'insurrezione dei genitori, chiesto scusa e ammonito Milano Ristorazione: «Inaccettabile, non accada mai più». Da qui, l'incontro fra i vertici della società e l'assessore all'Educazione Laura Galimberti: Milano Ristorazione ha quindi ammesso la leggerezza e ha seguito l'indicazione di Palazzo Marino che ha chiesto di reinvestire la stessa cifra messa in campo per quel pasto, ovvero 65mila euro, regalando dei buoni per comperare strumenti didattici.La decisione è stata annunciata ieri in occasione della commissione consiliare dedicata proprio al caso del tramezzino, dopo il quale tante famiglie hanno chiesto il rimborso del pranzo. Per l'assessore Galimberti «si è trattato di un incidente, l'azienda ha pensato di alleviare i disagi dello sciopero ma il risultato è stato l'esatto contrario, però non si deve giudicare l'intero servizio mensa e soprattutto non ci sono stati casi di bambini che si sono sentiti male».Poi, la precisazione dovuta: «Dalle nostre verifiche lo spreco, cioè i tramezzini non mangiati, è stato del 20% su 65 mila pezzi». A parlare anche Fabrizio De Fabritiis, amministratore unico di Milano Ristorazione: «Qualche problema c'è stato, ad esempio, nella temperatura di conservazione. Giusto riconoscere gli errori e ora è anche giusto predisporre un menù d'emergenza in accordo con commissioni mensa e sindacati».riproduzione riservata ®