LO SCALO LIBERO

Salvatore GarzilloEscono ordinati, in fila indiana, in molti trascinano un trolley o una valigia che contiene tutta la loro vita. Erano 35 gli abitanti del residence improvvisato nell'ex scalo ferroviario di Porta Romana, tra via Lorenzini e via Ripamonti, una grande area di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana che da tempo era abbandonata a sé.Migranti e senzatetto le hanno dato vita trasformandola in un accampamento con tanto di baracche, stanze e spazi comuni. Ieri mattina la polizia ha liberato l'ex scalo. La Questura ha inviato gli agenti in tenuta antisommossa ma non c'è stato bisogno di ricorrere alla forza. Delle 35 persone, 23 avevano documenti in regola e si sono allontanate spontaneamente dopo un controllo di routine, le altre 12 sono state accompagnate negli uffici di via Fatebenefratelli per ulteriori accertamenti. Le loro pratiche sono state trasmesse all'Immigrazione, dove stabiliranno se dovranno essere rimpatriati o solo denunciati in violazione delle norme sui permessi.Nordafricani, bengalesi, mediorientali: l'ex scalo come una torre di Babele dove convivevano etnie e lingue diverse, tutti nascosti allo sguardo della città. Era uno dei buchi neri di Milano ed è stato solo l'ultimo in ordine di tempo a essere liberato. Il 29 marzo scorso gli agenti sono intervenuti in via Olivieri, zona Baggio, allontanando famiglie rom e nordafricani dagli ex magazzini militari. Il 5 aprile era toccato ai palazzoni di via Cavezzali, afflitti da degrado, spaccio e prostituzione: 70 persone erano state identificate. Nel settembre 2017 era stata liberata la ex scuola elementare Colombo in via Pizzigoni, in zona MacMahon, una struttura enorme che era diventata l'hotel dei clochard.