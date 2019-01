Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lo avevano detto, scherzando, alle porte dell'autunno scorso, quando il loro album Love and Peace era stato pubblicato: «Ormai, siamo quasi amici». Perché sì, Maurizio Vandelli e Shel Shapiro, ex rivali degli anni 60 e 70, a lungo hanno incrociato in duello chitarre. Non si piacevano, e basta. Ora, gli ex leader di Equipe84 e The Rokes raccontano in un disco e con un tour che tra loro è tutto (lo dice il titolo) pace e amore. Quello che andrà in scena domani al Teatro Ciak sarà uno spettacolo-racconto generazionale in liriche, suoni, ricordi e proiezioni video, cavalcando canzoni come Che colpa abbiamo noi, Tutta mia la città, Un angelo blu, Bang bang, Io ho in mente te e Bisogna saper perdere. Una spiegazione di questa inedita alleanza la dà Shapiro: «A questa follia di metterci insieme ci pensavamo entrambi, a distanza. Alla fine, ho chiamato io, e lui mi ha risposto che pensava alla stessa cosa da mesi». Mossa astuta? Macché spiega Vandelli chi verrà a sentirci sentirà il tasso rock del live». Shapiro chiude: «Noi oggi siamo ribelli come ieri». (F.Gat.)Il 29 gennaio. Teatro Ciak. Viale Puglie. Ore 21 - 57,50-34,50.