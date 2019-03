ll Milan mette le ali

Luca Uccello

MILANO - Piatek deve sbatterla dentro ma Suso da una parte e Calhanoglu dall'altra devo aiutarlo, devo consegnargli sui piedi il pallone giusto, quella che vale il derby, ancora il terzo posto. In questa stagione lo spagnolo ci è riuscito sette volte, il turco cinque. Assist un po' per tutti che d'ora in poi serviranno per arrivare in Champions League, magari secondi davanti al Napoli.

Un vantaggio ridotto oggi con il Milan ha recuperato ben 8 punti alla squadra di Ancelotti. Numeri da Champions: se dopo 17 turni, la differenza era di 14 punti in favore degli azzurri, ora, dopo 27 giornate, ne restano solo sei. Una differenza minima che Gattuso vuole colmare proprio grazie all'aiuto di due giocatori dalle grandi potenzialità fin qui inespresse. Suso (ultimo assist 4 novembre scorso con l'Udinese) non sta vivendo un momento felice nonostante il forte, fortissimo interesse dell'Arsenal. Stesso discorso per Hakan (assist fondamentali con Empoli e Atalanta) che continua a giocare, continua a avere la massima fiducia del suo allenatore anche contro ogni pronostico, anche davanti a prestazioni spesso fischiate da San Siro.

Insomma, due giocatori in difficoltà che giocheranno ancora una volta dall'inizio, una partita come detto fondamentale per il presente e il futuro del Milan. Suso e Calhanoglu se la dovranno vedere per loro fortuna contro D'Ambrosio e Dalbert, due giocatori che potrebbero andare facilmente in difficoltà con le giocate veloci dei due esterni rossoneri.

Il Milan vuole mettere le ali, Gattuso vuole che le sue ali facciano la differenza. Lui ci scommette, ci crede. Ha già vinto con Bakayoko, potrebbe riuscirci anche con loro due. Formazione. Nessun allarme per Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero ha svolto l'intero allenamento in gruppo senza alcun problema fisico. Nel pomeriggio di ieri era arrivata voce di un affaticamento all'adduttore che non avrebbe comunque messo in il giocatore in dubbio per la straccittadina di domenica sera in un San Siro sold out con nuovo record d'incasso.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA