Little Mix, il pop è in salsa British

Definite da qualcuno le Spice Girls degli anni Duemila, le Little Mix tornano in concerto in Italia con un'unica data oggi al Forum di Assago.

La girlband britannica presenta le canzoni del suo ultimo album LM5 alternate a vecchie hit come Touch, Shoutout To My Ex, Black Magic e Wings. All'inizio si chiamavano Rhytmix, ma quando si sono accorte che il nome era lo stesso di una onlus di Brighton, lo hanno cambiato in Little Mix. Sono diventate famose dopo avere l'ottava edizione di X Factor britannico, nel 2011. Da allora Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall sono diventate un fenomeno pop globale, album dopo album. Le quattro ragazze hanno venduto oltre 45 milioni di dischi nel mondo: per loro l'album della svolta è stato Get Weird nel 2015; l'anno dopo con Glory Days hanno toccato il record di vendita del millennio per una girlband, battendo un record precedentemente dalle Spice. Tutto torna.

