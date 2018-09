Litiga per il rumore sotto casa e travolge il rivale con il suv

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloIn questa storia i ruoli di colpevole e vittima si alternano con una rapidità che disorienta. Nella prima parte del racconto la ragione sarà nelle mani di un 30enne che ha semplicemente chiesto a un gruppo di ragazzi di abbassare il volume della musica sparata da un'auto sotto casa, di notte, e che per tutta risposta è stato colpito con una bottigliata in faccia. Fin qui non ci sono dubbi sulle colpe, ma poi il 30enne ha preso le chiavi del suv e, dopo aver speronato la vettura dei giovani, ne ha investito uno che tentava di scappare a piedi.Siamo a Cisliano, in un'area industriale in cui ci sono anche abitazioni. Alle 23.15 di domenica quattro ragazzi parcheggiano la loro Polo vicino alle finestre di un 30enne con moglie, figlio e alcuni piccoli precedenti ma nessuno per reati violenti. Dopo un po' si affaccia per chiedere che abbassino il volume, gli rispondono di stare zitto e andare a quel paese. Allora li affronta di persona, senza timore dell'inferiorità numerica. E sbaglia, perché pochi secondi dopo gli spaccano una bottiglia di birra in testa, provocandogli una ferita poi giudicata guaribile in 30 giorni. L'adrenalina cancella il dolore, il 30enne rientra in casa col volto sanguinante, prende le chiavi del suv e insegue i suoi aggressori che intanto hanno pensato bene di scappare. Li sperona mandandoli quasi fuori strada, i quattro escono dall'auto e uno di loro (un 21enne italiano della zona) diventa un obiettivo facilissimo: lo travolge rompendogli la gamba in diversi punti. La sua prognosi, una volta trasportato all'ospedale di Magenta per essere operato, sarà di 60 giorni.La furia a quel punto si placa, l'uomo attende i carabinieri senza opporre resistenza. Lo hanno arrestato per tentato omicidio e danneggiamento. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso hanno individuato gli altri tre ragazzi, denunciando per lesioni gravi un albanese di 21 anni che ha tirato la bottigliata.