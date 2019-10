Litiga con il fratello e gli tira una molotov

Salvatore Garzillo

Era agli arresti domiciliari per una storia spaccio di droga, ma questo non gli ha impedito di prendersela con il fratello lanciandogli una molotov dal balcone di casa: una bottiglia incendiaria che fortunatamente ha mancato il bersaglio.

Succede in via Saint Bon, zona ovest, protagonista è uno spagnolo di 23 anni con precedenti per spaccio. Alle 18 di lunedì la polizia è intervenuta su richiesta dei passanti che hanno assistito al bombardamento aereo. Quando gli agenti sono arrivati c'erano i resti della molotov sull'asfalto e il fratello del 23enne ancora sotto choc. Non è stato possibile ricostruire il motivo che ha spinto il ragazzo a un simile gesto, né è stato chiarito cosa abbia fatto di tanto grave il fratello per meritarsi un trattamento simile.

Fino a questo punto lo spagnolo se la sarebbe cavata solo con una denuncia per tentate lesioni aggravate ma, non contento, ha aizzato il proprio pitbull contro i poliziotti intervenuti nell'appartamento, finendo così per essere arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

