Lite tra latinos, grave un ragazzo pugnalato

Martedì 20 Novembre 2018

Angela Calzoni

Un violento litigio, per futili motivi. Poi il rivale ha tirato fuori un coltello o un altro oggetto appuntito e lo ha colpito. La lama gli ha perforato la schiena all'altezza del polmone e lui è crollato a terra. Feriti anche il ragazzo e la ragazza di 22 anni che lo accompagnavano, anche se in modo lieve e alle mani: tagli che si sono procurati nel tentativo di difendersi dai fendenti.È andata molto peggio al loro amico, un 25enne dell'Ecuador, centrato alla schiena dal fendente e ricoverato in codice rosso al Policlinico, dov'è ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sono gravissime, anche se non è in pericolo di vita.A fare da sfondo all'ennesima resa dei conti tra sudamericani non è un lembo periferico di Milano, ma la centralissima piazza Oberdan, angolo via Vittorio Veneto, e sono da poco passate le 21 di domenica. A colpire sarebbe stato un uomo, anche lui sudamericano, che poi è riuscito a fuggire insieme alla moglie, forse confondendosi tra i passeggeri della metropolitana nella vicina stazione di Porta Venezia. Resta ancora da chiarire che cosa abbia scatenato la lite e innescato la violenza, al termine di una serata in un locale di zona Buenos Aires. Al momento la polizia esclude l'ipotesi che l'aggressione sia nata dalla rivalità tra gang di latinos.Sempre nel fine settimana, un altro episodio di violenza ha visto come protagonisti giovani sudamericani. All'1,30 di domenica un 23enne salvadoregno è stato aggredito mentre tornava a casa dopo una serata con gli amici. L'agguato è scattato non lontano dal Parco delle Cave, in zona Forlanini. A prenderlo di mira, un gruppo di sudamericani, uno dei quali armato di machete. La vittima, incensurata e in regola con il permesso di soggiorno, abita non lontano da via Broggini, dov'è stata aggredita. Il branco lo ha colpito alla testa con il manico del machete per poi intimargli di consegnare cellulare e portafoglio. Il 23enne è stato ricoverato all'ospedale San Carlo, ma non è in condizioni gravi.