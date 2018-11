Lite sul treno italiano accoltellato da 3 nordafricani

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una lite sul treno, una coltellata all'addome e un uomo ricoverato all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita l'italiano di 40 anni che ieri sera è stato soccorso sul binario 2 della stazione di Quarto Oggiaro con una ferita rimediata durante un'aggressione a bordo del treno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, infatti, l'uomo sarebbe stato colpito da tre nordafricani all'altezza di Garbagnate Milanese e poi è sceso alla fermata di Quarto dove è stato soccorso dai paramedici. Il 40enne è un tossicodipendente senza fissa dimora, l'ipotesi è che si sia trattata di una aggressione maturata nell'ambito del piccolo spaccio di droga.Al momento resta uno scenario non ancora supportato da elementi concreti, gli agenti stanno raccogliendo le immagini delle telecamere nella speranza di individuare i tre aggressori di cui si sono perse le tracce. Il ferito avrebbe parlato di tre marocchino sconosciuti ma non è stato in grado di fornire una descrizione utile.(S.Gar.)