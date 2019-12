Lite per l'eredità, 82enne pugnala alla gola il figlio

C'è il disaccordo su un testamento alla base della lite scoppiata mercoledì mattina tra padre 82enne e figlio 53enne, finita con quest'ultimo trasportato d'urgenza in ospedale per una coltellata alla gola. I due hanno iniziato a discutere in corso Plebisciti attorno alle 11,30, la discussione si è accesa al punto che l'anziano ha sferrato il fendente che ha provocato una pericolosa ferita alla faringe del figlio, operato alla clinica Città Studi e al momento fuori pericolo. L'uomo ha diversi precedenti, a differenza del padre che risulta incensurato. L'aggressore si è poi costituito nel pomeriggio al commissariato di Porta Monforte, con sé aveva anche il coltello usato poche ore prima.

Il giudice, in virtù dell'età e della fedina penale pulita, ha ritenuto che non fosse necessario il trasferimento in carcere e così gli ha concesso gli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. Ha inoltre disposto il sequestro dei fucili da caccia che aveva in casa.(S.Gar.)

Venerdì 6 Dicembre 2019, 05:01

