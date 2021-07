Lite e omicidio alla partita, sospesa licenza al campetto

Un mese fa un tifoso peruviano fu accoltellato a morte nei locali del circolo sportivo Agrisport, in via del Ricordo 58, a Crescenzago. E ieri il questore ha deciso la chiusura dell'esercizio commerciale e la sospensione della licenza per 10 giorni nell'ambito dell'attività di «prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi per il contrasto della criminalità». La tragedia il 29 maggio: la vittima, Adrian Silva Yparraguirre, 38 anni, era un supporter della squadra avversaria e, poco prima dell'inizio di un torneo dilettantistico, era stato circondato da alcuni tifosi e accoltellato a morte davanti alla moglie.

Licenza è stata sospesa anche a un locale di via Monte Ceneri, il Bar Anfadina Narghilè per mancato rispetto delle norme anti covid. (E.Mon.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA