Lite davanti a un ristorante, giovane ferito con il cacciavite

Un 29enne è rimasto gravemente ferito nel corso di un'aggressione nei pressi della stazione Centrale, durante la quale è stato colpito da un colpo di cacciavite al fianco destro.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, verso le 22,30 il giovane è stato avvicinato da uno straniero, che ha descritto come un nordafricano, fuori da un ristorante in via Schiaparelli, con la scusa di un'informazione. Poi l'uomo si è allontanato per tornare un attimo dopo: avrebbe prima lanciato contro lui e un suo amico una bottiglia, e alla fine ha tirato fuori dalla tasca un cacciavite e ha colpito il 29enne. Poi si è dileguato nella notte prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Il giovane ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato al Fatebenefratelli in codice rosso. La prognosi è riservata, ma non si trova in pericolo di vita.

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA