LIRICA LOW COST

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Greta PoscaUna poltrona alla Scala a due euro.Ovvero andare ad assistere a uno spettacolo di belcanto nel tempio mondiale della lirica pagando come un biglietto Atm (quando sarà ritoccato dalla giunta). O un balletto come un caffè in centro, da Starbucks per esempio.L'iniziativa è rivolta agli under 25 ed è stata lanciata ieri dal ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli, in visita al Piermarini, non solo per la Scala ma anche per tutte le fondazioni liriche italiane, 14 in tutto, pronte a offrire la stessa opportunità. Il biglietto a due euro sarà riservato solo ad alcune rappresentazioni: la Scala ne ha già decise 22 con 100 posti ciascuna. «È un'iniziativa per portare il più possibile la cultura vicino alle nuove generazioni che la considerano spesso con scetticismo o superata - ha detto il ministro - Ma anche per dimostrare un'attenzione a quella fascia di età vissuta con disagio, spesso alla ricerca di un lavoro: la cultura non risolve i problemi ma può aiutare». La Scala partirà già con la prossima stagione: i ticket a due euro, ha spiegato il sovrintendente della Scala, Alexander Pererira (che ha ringraziato il ministro per la visita «è la prima volta che succede almeno negli ultimi anni») saranno disponibili per 15 opere liriche e 7 balletti per un totale di 2200 posti. «Ma la Scala - ha voluto ricordare - investe nella promozione culturale per scuole, giovani, associazioni, quasi 8 milioni di euro in biglietti».riproduzione riservata ®