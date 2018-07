Limite di 30, le zone crescono

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Andamento lento. S'allarga la città che circola a passo d'uomo, non solo per amore di ciclisti e pedoni, ma anche per contrastare lo smog. È la strategia di Palazzo Marino che punta a una mobilità sempre più dolce con nuove Zone 30 entro il 2018, sia in centro che nelle periferie, dove il limite massimo per auto e moto è appunto di 30 chilometri all'ora: dai controviali di viale Certosa a corso Magenta, nel tratto a ridosso di Santa Maria delle Grazie, così da non disturbare il Cenacolo perché le vibrazioni dei mezzi, accentuate dal pavè, danneggiano il capolavoro. La limitazione, che sarà in vigore dall'autunno accanto alla Basilica dell'Ultima Cena coinvolgerà anche i tram. A richiederla era stato il ministero per i Beni Culturali, preoccupato per lo stato di salute dell'opera. Ed il Comune è corso ai ripari.Nelle Zone 30 l'amministrazione ci crede. Le nuove otto Zone 30 da realizzare entro fine anno sono già state in parte finanziate con tre milioni: oltre a corso Magenta e viale Certosa, saranno istituite a Corvetto (da piazza San Luigi a via don Bosco), Qt8, via Padova, Bovisa, Giambellino, quartiere Isola-Garibaldi. I tecnici precisano che i lavori proseguiranno anche nel 2019, perché in alcuni casi sono necessarie «opere strutturali importanti» su carreggiate e marciapiedi.Le nuove Zone 30 si aggiungono a quelle già istituite, per un totale di circa 646 percorsi, fra intere strade, brevi tratti e piazze. Le ultime realizzate sono nell'area di via Lazzaretto, vicino a Porta Venezia, e di Tortona-Solari. Poi ci sono quelle storiche: la Cerchia dei Navigli, zona Precotto, Villa San Giovanni, intorno alle vie Ludovico Muratori, Sarpi, Caterina da Forlì, Ponte Lambro, Forlanini.L'obiettivo del Comune, nero su bianco nel Pums (il piano urbano della mobilità sostenibile) è di creare una metropoli a misura di pedoni e ciclisti, seguendo i suggerimenti di Municipi e associazioni ambientaliste che esaltano i vantaggi del ritmo slow: non è solo una questione legata alla sicurezza stradale, perché la velocità più contenuta, secondo l'Amat (l'agenzia mobilità e ambiente), abbatte l'inquinamento. La presidentessa di Ciclobby Guia Biscaro da tempo culla un sogno: «Sarebbe bello che tutto il centro fosse una mega Zona 30, per una città green, sicura e silenziosa».