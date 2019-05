Liegi 2012, una notte di aprile. Ihsane Jarfi si intrattiene con un gruppo di ragazzi fuori da un bar gay. Un paio di settimane dopo viene ritrovato cadavere: è morto dopo essere stato seviziato. Parte da questo crimine omofobo dove si annida tutta la banalità del male, The Repetition, Histoire(s) du théâtre (1), da stasera al Teatro Strehler, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. A firmarlo è Milo Rau, talento geniale e controverso della scena europea, natali in Svizzera, carriera cosmopolita nel segno di un teatro radicale, che incalza e interroga la realtà per trasfigurarla in scena attraverso dispositivi complessi, mescolando attori professionisti e non, cronaca e mito in prodigiosi corto circuiti di senso.

In questo spettacolo, che ricostruisce un omicidio con qualcosa di pasoliniano, la scommessa va oltre l'episodio in sé e diventa occasione per una riflessione sul teatro, sulla rappresentabilità della violenza. In francese e fiammingo, con sovratitoli. (O.Bat.)

