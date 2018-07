Licenziato dal padre lo uccide e si suicida

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloQuando Francesco, il figlio delle vittime, è entrato negli uffici della ditta di famiglia a Cormano ha impiegato poco per capire quello che era accaduto. Maurizio Platini, suo fratello, 43 anni, era riverso a terra nel suo sangue, lungo il corridoio, il volto verso il soffitto e il braccio destro aperto con la mano che stringeva ancora il revolver. Con quell'arma ha sparato al padre, il 64enne Romano Platini, e alla sua attuale compagna, la 54enne Anita Salsi.Erano ognuno nel proprio ufficio con le pareti di vetro, l'uomo dietro la scrivania e la donna seduta alla poltrona. L'assassino non gli ha dato il tempo di scappare, nella serata di lunedì si è presentato nella ditta al civico 22 di via Zara ed è salito al primo piano con l'arma nella cintola. Cinque colpi di Magnum calibro 3.57, l'ultimo lo ha usato per uccidersi puntandosi la canna alla testa.I corpi sono stati trovati da Francesco Platini, fratello del killer intorno alla mezzanotte, quando ha deciso di andare a verificare come mai nessuno gli rispondesse al telefono. I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni non hanno dubbi sulla ricostruzione. Si è trattato di un duplice omicidio-suicidio scatenato con tutta probabilità da tensioni di lavoro accumulate nel tempo e mal gestite da Maurizio Platini, descritto come una persona turbata e problematica. Non è chiaro se fosse in cura ma la sua condizione psichica era peggiorata dopo la decisione del padre di chiudere la ditta di cartellonistica e serigrafia senza lasciarla in eredità ai figli. Proprio loro - il 32enne che ha trovato i cadaveri e il 43enne che ha sparato - erano stati tra i primi a essere licenziati. «Siamo sconvolti, siamo amici da una vita - ha raccontato una donna residente poco lontano dall'azienda - avevamo appuntamento alle 18 di oggi, ma ho suonato e non ha risposto nessuno, poi abbiamo saputo». Altrettanto sotto choc il marito: «Avremmo dovuto andare insieme a giocare a soft air, prendevamo l'aperitivo insieme ogni sera».riproduzione riservata ®