Liceale andava a festa scuola, investita e uccisa a 14 anni

Non ce l'ha fatta. È morta Oriana Fregoni, la ragazzina di 14 anni falciata sulle strisce pedonali da un suv, martedì sera, verso le 19.30, a pochi metri dall'ingresso del liceo scientifico Gandini di Lodi, dove si stava recando per partecipare alla festa di fine anno. Troppo gravi le ferite riportate dalla giovane, residente a Rivolta d'Adda, nel Cremonese, che frequentava la prima C. È deceduta ieri in ospedale e la famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi.

Secondo quanto emerso, Oriana è stata travolta sull'attraversamento pedonale: l'urto è stato violentissimo, tant'è che è stata scagliata per terra dopo un volo di qualche metro e ha battuto la testa. Alla guida da una Ford Kuga un anziano, che si è fermato a prestare soccorso, sotto choc per quanto accaduto. Oriana è stata portata in elisoccorso all'ospedale pediatrico di Brescia, perché le sue condizioni sono apparse subito disperate. I sanitari del 118 hanno fatto il possibile per rianimarla sul posto ma nulla da fare: un'immagine agghiacciante che si è consumata sotto gli occhi della madre, arrivata sul luogo dell'impatto. L'autorità giudiziaria ha posto sotto sequestro la vettura e il conducente, che è stato sottoposto agli esami di tossicologici e alcolemici, è indagato per omicidio colposo. «Tutti i nostri studenti sono distrutti per la scomparsa di Oriana» ha detto la preside del liceo Giusy Moroni. (S.Rom.)



