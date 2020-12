Liberi i pescatori da 108 giorni in Libia

Salvatore Garzillo

Ancora un'aggressione ai dipendenti dell'Atm, stavolta alla stazione della metropolitana linea 3 di Duomo, dove un giovane di 22 anni ha aggredito tre addetti e un agente Polmetro che volevano fermarlo dopo averlo visto saltare i tornelli.

Alle 19.15 di mercoledì il giovane straniero, di nazionalità senegalese, è stato notato dai controllori dopo aver scavalcato senza pagare il biglietto. Gli uomini lo hanno inseguito per un tratto del mezzanino, dove è nata una colluttazione sotto gli occhi degli altri viaggiatori. Il senegalese ha colpito i tre con calci e pugni, ha anche usato il suo zaino come arma. Stessa accoglienza ha riservato a un agente della Polmetro accorso subito dopo, che infine è riuscito a immobilizzarlo. La reazione esagerata del giovane è forse dovuta ai 5 cellulari trovati nel suo zaino, la cui provenienza non è stata ancora chiarita. Probabilmente sperava di riuscire a mettere tutti fuori gioco e di scappare senza dare spiegazioni. Invece è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il poliziotto e i tre dipendenti Atm (di 33, 34, 52 anni) sono stati accompagnati in ospedale per alcune escoriazioni che guariranno in pochi giorni.

Non è la prima volta in questi giorni che i tornelli del metrò sono al centro di atti di violenza. Prosegue la ricerca dell'uomo che nella tarda serata del 2 dicembre ha spaccato il pannello di vetro di un tornello della metro M5 nel tentativo di forzarlo. Il vandalo, dopo aver mandato in mille pezzi il portale, è scappato in banchina ed è salito sul primo treno senza lasciare tracce. Le immagini del gesto sono state diffuse dalla pagina Facebook Tranvieri di Milano mondo dei mezzi pubblici milanesi. La ricerca continua.



Venerdì 18 Dicembre 2020

