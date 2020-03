Letti e dispositivi medici: arrivano gli aiuti americani

Dopo gli aiuti da Cina, Cuba e Russia - che hanno portato in Lombardia materiali e medici - arrivano anche gli aiuti americani.

Nell'ambito del programma di assistenza umanitaria dell'Agenzia Usa della Difesa per la Sicurezza e la Cooperazione, l'esercito americano - in coordinamento con l'ambasciata degli Stati Uniti in Italia, il governo italiano e Palazzo Lombardia - ha donato forniture e attrezzature mediche a sostegno della battaglia contro il Covid-19 nella regione così duramente colpita dalla pandemia.

Ieri la 405ª brigata di supporto del presidio Usa in Italia ha allestito oggi letti, materassi, barelle, separatori per posti letto, aste regolabili per flebo, sedie a rotelle pieghevoli, armadietti medici e biancheria ospedaliera. «Questa missione - sottolinea l'esercito Usa - dimostra l'impegno degli Stati Uniti verso l'Italia e il continuo sostegno ai nostri alleati nei momenti di crisi».

