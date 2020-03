Letteratura e fumetti e, quando sono d'autore, i secondi si guadagnano i galloni della prima. Nei giorni difficili del coronavirus, La Nave di Teseo e Baldini + Castoldi da una parte, e Sergio Bonelli Editore dall'altra, hanno pensato a un'agenda di appuntamenti in streaming con i loro autori. Nel primo caso l'iniziativa trasmessa sui canali social delle due case editrici di narrativa e saggistica - si chiama #iorestoaleggere: Abbiamo chiesto ai nostri autori di registrare una clip in cui leggono un brano da un proprio libro. spiega il direttore generale Elisabetta Sgarbi - Giorno dopo giorno li renderemo disponibili attraverso i nostri canali social.

Da Bonelli parte invece sui tradizionali canali Facebook, Instagram, YouTube e sito web A casa con l'autore, un ciclo di incontri dedicati alle novità della casa editrice, presentate in anteprima dai loro autori. Sono attesi firme come Roberto Recchioni di Dylan Dog, Mauro Boselli (Tex), Giacomo Keison Bevilacqua (Attica), Luca Enoch e Stefano Vietti (Dragonero La Principessa delle Sabbie), Moreno Burattini ((Zagor Speciale 32 e Zagor 657).(F.Gat.)

