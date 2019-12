Letizia Battaglia, occhi aperti sulla vita

Una grande fotografa e i suoi occhi sul mondo. Approda a Palazzo Reale Letizia Battaglia: apre oggi Storie di strada, retrospettiva di 300 fotografie della grande artista. Allestita fino al 19 gennaio, la mostra ricostruisce per tappe e tematiche tutta la carriera della Battaglia, da sempre intellettuale controcorrente. L'antologica attraversa l'intera vita professionale della fotografa siciliana, reporter dal 1974 al 1992 per L'Ora di Sicilia per cui testimonia la vita, la miseria, la mafia, la bellezza e la vitalità dell'isola. La mostra si sviluppa in diversi capitoli. I ritratti (di donne, di uomini, di animali, di bimbi); le città a partire da Palermo; e poi la politica, la vita, la morte e l'amore. Milano per Battaglia è stata fondamentale: «Nel 1971 Milano mi ha accolta e dato le opportunità per decidere della mia vita. Avevo 36 anni e qui, non a Palermo, ho cominciato ad essere una fotografa». Due filmati approfondiscono la sua vicenda umana e artistica.

«Letizia Battaglia è una protagonista della nostra storia perché racconta con coraggio personale e talento espressivo tutta la vita che passa davanti al suo obiettivo, mettendoci di fronte a ciò che non conosciamo o a volte, semplicemente, non vogliamo vedere» dichiara l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno.

Giovedì 5 Dicembre 2019

