«Leonardo liquidato troppo in fretta»

Fabrizio Ponciroli

Antonio Caliendo, 74 anni, è stato il re dei procuratori degli Anni '90. Oggi si occupa dell'organizzazione del Golden Foot, premio che ha inventato personalmente e che, annualmente, viene assegnato a Montecarlo. Ecco le sue riflessioni sui temi caldi del momento.

Caliendo, Sarri alla Juve, come lo vede?

«Credo che sia una soluzione giusta. Ha personalità, basta vedere come ha gestito un club complicato come il Chelsea. È riuscito a imporsi in un campionato come quello inglese. Non è da tutti».

Intanto l'Inter ha puntato su Conte, che ne pensa?

«L'Inter ha preso il Mourinho giovane. L'ha voluto a tutti i costi e ha fatto una scelta corretta».

Il Milan si affida a Maldini per rinascere.

«È un ragazzo intelligente, molto silenzioso ma che pondera le cose con la giusta attenzione. Ha avuto sicuramente delle garanzie da parte della società e farà molto bene, probabilmente affiancato da qualcuno. Sono rimasto, invece, sorpreso dall'allontanamento di Leonardo. Stava lavorando bene. Ha preso giocatori di talento e futuro come Paquetà e Piatek. Il tutto senza avere a disposizione grandi mezzi».

La Lazio ha riconfermato Simone Inzaghi. Scelta giusta?

«Inzaghi poteva andar bene anche per la Juve. È preparato. Ma, alla Lazio, devi fare i conti con Lotito. Alla fine, Simone è contento di restare alla Lazio e Lotito è contento che sia rimasto. Direi che è una garanzia importante per la squadra il fatto che Inzaghi sia rimasto».

Alla Roma che aria tira tira?

«A Roma si piange per i giocatori ma gli altri vincono i trofei. C'è troppa attenzione alle bandiere, mentre gli altri programmano, pensando più al bene della squadra piuttosto che a onorare il singolo giocatore. Si pensi alla Juventus con Del Piero. Era una bandiera assoluta ma la società ha preferito programmare il futuro e gli ha comunicato la sua decisione, senza farsi prendere da sentimentalismi. Per vincere, bisogna agire così».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA