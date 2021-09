LEONARDO HA 16 ANNI

Niccolò Dainelli

Leonardo Colavita da record. Nel weekend, appena trascorso, è diventato, infatti il pilota più giovane a esordire nell'EuroNascar: 16 anni e 3 giorni, alla guida dei bolidi di EuroNascar Pro e EuroNascar 2. All'autodromo di Grobnik, in Croazia, tutti hanno assistito all'esordio da record di Leo che ha spazzato via il primato che apparteneva a Ben Creanor (16 anni e 29 giorni).

Il più giovane pilota della storia ha avuto il suo primo assaggio di pista con le vetture americane all'Autodrom Most dove ha gareggiato nel contest regolarità con il Team Vict Motorsport: si è subito adattato alla vettura e, in gara, ha riportato un 13esimo e 14esimo posto piazzandosi, però, sul podio nel Junior Trophy per piloti fino a 25 anni in entrambe le gare dell'EuroNascar Pro.L'undicesimo posto in EuroNascar 2, invece, gli è valso il terzo gradino del podio del Rookie Trophy, il trofeo dedicato agli esordienti della stagione.

«È davvero dura», ha dichiarato uno stanco ma entusiasta Leo Colavita a fine gara.

«Si fanno un sacco di chilometri e non è così facile rimanere in forma e idratati. Ma se lo gestisci bene, è molto divertente perché riesci a correre di più e a sorpassare di più. È sempre meglio passare più tempo in pista».



