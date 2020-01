Leonardo, emozione Salvator Mundi

Il genio non passa mai di moda: il 2020 non ferma le celebrazioni per il 500esimo anniversario dalla morte di Leonardo Da Vinci. Al contrario, a Milano il palinsesto si arricchisce di un nuovo tassello: al Castello Sforzesco è aperta la mostra L'atelier di Leonardo e il Salvator Mundi. Fulcro dell'esposizione, un foglio mai presentato al pubblico e attribuibile con certezza agli allievi della bottega del genio vinciano. Sul verso sono disegnate alcune figure copiate dagli studi anatomici del maestro. Sul recto, la scritta in stampatello, Salvator Mundi: potrebbe essere un primo abbozzo per una scritta esplicativa da includere nel dipinto del Savator Mundi, appunto, il capolavoro del 1510-13 attribuito a Leonardo e battuto a un'asta per la cifra record di 450 milioni di dollari.

Intanto, prosegue fino al 19 aprile nella Sala delle Asse la mostra multimediale che racconta Leonardo mai visto.

Dal 24 gennaio al 19 aprile. Ore 9-17.30; chiuso lun. Biglietti 10-8 euro.

(G.Mig.)

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

