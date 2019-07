Leonardo Da Vinci è nel giardino del Muba. È il meraviglioso angolo verde della Rotonda della Besana, racchiuso da mura tardo barocche. I bambini lo esplorano, scoprendone i segreti, con un una guida d'eccezione: ovvero Leonardo in persona.

I piccoli possono così seguire le orme del maestro che, appassionato osservatore dei fenomeni naturali, scriveva o annotava, con appunti e disegni, le proprie riflessioni. Ebbene, i bimbi fanno lo stesso, cimentandosi in un percorso ludico ed educativo (adatto da 8 a 11 anni) formato da quattro postazioni gioco: nella prima i baby partecipanti osservano la natura per poi disegnarla in base al proprio gusto; nella seconda tappa sono invitati ad ammirare le forme dei rami che si allungano creando meravigliosi intrecci. Poi, devono riprodurre un'opera di Leonardo, dando così sfogo a tutta la loro creatività. Infine, nella quarta postazione devono mettere per iscritto i propri pensieri: ciò che li ha maggiormente colpiti, ciò che più amano della natura, dai colori ai profumi. E tutto diventa un po' magico al Muba.

Appuntamento alla Rotonda della Besana, fino a ottobre 2019, 12 euro a coppia adulto-bambino; info date e orari www.muba.it. Prenotazione telefonica obbligatoria allo 02 43980402.(S.Rom.)

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

