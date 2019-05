Leolandia, tempo di gioco. Sono tante le sorprese per stupire i baby visitatori, prima fra tutte il Circo della Foresta, il nuovo show dei simpatici Masha e Orso: i personaggi del cartone animato più famoso al mondo, sempre capaci di strappare risate, sono i protagonisti di un'inedita avventura al circo dal gusto magico. Fanno poi ballare e cantare i più piccini al ritmo di brani coinvolgenti. A Leolandia non mancano nemmeno i protagonisti della serie animata di successo a livello mondiale Miraculous, che incantano i bimbi con le loro avventure strabilianti; e sono a disposizione dei giovanissimi fan per scattare speciali foto ricordo. A tenere compagnia anche gli amatissimi Superpigiamini Gufetta e Geco, che mostrano le loro abilità di supereroi. Insomma, a Leolandia c'è né per tutti i gusti, dalle 45 attrazioni agli eroi mascherati, al Trenino Thomas dal colore rosso fiammante. Infine, grande anticipazione per l'estate è la spiaggia: battezzata la Baia dei Piccoli Surfisti, terreno di gioco per divertirsi all'asciutto e al bagnato.

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

