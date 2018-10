Leo: «Ibra? È un amico...»

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Il Milan non ha chiuso la porta a Ibrahimovic. Parola di Leonardo, di chi fa il mercato rossonero e di chi ha fatto un altro colpo alla Kakà. «Con Zlatan c'è un legame anche personale. Siamo stati insieme al Psg, abbiamo costruito un rapporto e non escludo di averci fatto un pensiero quando siamo arrivati perché è un giocatore che trascina gli altri anche a 37 anni. Ora il mercato è chiuso, non dobbiamo pensarci, il nostro obiettivo è continuare con una crescita graduale e tornare ad alti livelli...». Non è un no e nemmeno un sì. A gennaio se ce ne fosse bisogno il Milan potrebbe rifarci anche un pensiero, perché Ibra è sinonimo di garanzia, di successo e con Raiola i rapporti sono tornati normali.Stesso discorso per Higuain. «È una certezza. Il suo arrivo al Milan ha dato un'impronta importante. È un grande trascinatore». Chi ha sorpreso fin qui Leo? Certamente Suso. «È un talento, tutti sanno come gioca ma non riescono a marcarlo. È bello vederlo giocare. Calhanoglu? Deve essere più incisivo. Cutrone invece ha un'energia e una vivacità contagiante. Stiamo parlando di tanti giocatori importanti. Ci sono tante cose positive in questa squadra». Una potrà esserlo in futuro anche Lucas Paquetà? «Abbiamo un accordo di base con il Flamengo, ma il mercato apre a gennaio e l'ufficialità non può esserci. Avremo tempo di parlarne, deve ancora giocare 10 partite in Brasile ed è in lotta per il titolo». Infine il derby. «Siamo in crescita, per noi sarà una grande prova. Vedo una squadra più consapevole di quello che può fare, sta capendo che può fare cose importanti. Il derby è sempre un'emozione da vivere...».riproduzione riservata ®