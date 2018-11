Leiva non recupera, pronto Badelj

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - Nulla da fare: Leiva salta il Milan. Il centrocampista anche ieri ha disertato la seduta di allenamento ed è dunque impossibile che possa recuperare. Al suo posto salgono le quotazioni di Badelj che nelle gerarchie ha superato Cataldi e si candida per una maglia da titolare. Recuperato Caicedo che ieri ha svolto la seduta con i compagni, Inzaghi quasi certamente lo farà partire dalla panchina con Luis Alberto in vantaggio su Correa. Per il resto formazione praticamente fatta con Strakosha in porta. In difesa il terzetto formato da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Nel mezzo Marusic e Lulic esterni, Badelj appunto in cabina di regia con Milinkovic e Parolo ai suoi lati. Ancora fiacca la vendita per domenica, superata quota 12mila biglietti venduti, la Lazio spera in un'impennata nel fine settimana.