Leila è cresciuta in un orfanotrofio cattolico. Da adulta si è convertita all'Islam e con il suo migliore amico è partita per la Siria unendosi ai foreign fighters dell'Isis. Si è addestrata, ha progettato attentati, ha sposato la causa della jihad. Sette anni dopo decide di rientrare in Italia per affrontare il prete che l'ha allevata da bambina. È la notte di Pasqua e i due, l'uomo di Dio e la donna che combatte in nome di un altro Dio, si guardano negli occhi durante quello che potrebbe essere il loro ultimo colloquio. Il prete non lo sa ancora, ma Leila lo ritiene responsabile delle sue scelte. Soprattutto, la sua guerra santa non è ancora finita.

Due visioni del mondo, le ragioni dell'uno e le ragioni dell'altra, colpa e redenzione, bene e male si intrecciano in Guerra santa di Fabrizio Sinisi, da oggi a domenica all'Elfo. Uno spettacolo austero e immaginifico, che sceglie una lingua alta, per riflettere sulla complessità di un mondo dove è sempre più difficile capire da che parte stare. Con Federica Rosellini e Andrea Di Casa, regia di Gabriele Russo. (O.Bat.)

riproduzione riservata ®

Lunedì 3 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA