Lei lo lascia lui apre il gas: «Moriremo tutti e due»

La moglie voleva lasciarlo, forse perché era sempre ubriaco. Per questo domenica pomeriggio, mentre la donna era fuori, un muratore romeno di 45 anni ha aperto il gas nell'appartamento in cui la coppia viveva con i due figli di 11 e 12 anni, ha chiamato la moglie al telefono e le ha annunciato l'intenzione di far esplodere la casa. È accaduto a Desio, in Brianza.La donna, 42 anni, ha subito chiamato i soccorsi. I carabinieri sono arrivati a sirene spiegate, ma il romeno si è rifiutato di aprire. È stata la figlia 12enne ad aprire di soppiatto la porta, senza che il papà si accorgesse, e a permettere ai militari di entrare e immobilizzare l'uomo, che aveva l'accendino in mano. La cucina era già satura di gas, e i due bambini si erano stretti al viso i maglioni perché non riuscivano più a respirare. Il muratore è stato arrestato e portato in carcere a Monza.