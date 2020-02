Lei era la musa di Pasolini e per tanti artisti hanno scritto parole e musica. In Giro a vuoto, al Teatro Gerolamo domani e domenica, Elena Pau e il pianista Alessandro Nidi, regia Marco Parodi portano in scena testi e canzoni composti per l'attrice Laura Betti (colei che venne definita «la musa di Pasolini») da autori come Ennio Flaiano, Alberto Moravia, Alberto Arbasino, Mario Soldati, Dario Fo, Goffredo Parise e naturalmente da Pier Paolo Pasolini, ma anche compositori come Luciano Chailly, Fiorenzo Carpi, Franco Nebbia e Piero Piccioni.

Negli stornelli firmati da questi grandi rivive l'Italia tra gli anni '60, con il suo boom economico e il mito della Dolce Vita, e il 1975, quando morì tragicamente Pasolini. In quegli anni, Laura Betti fu voce recitante e cantante di grande carisma e carica irriverente, simbolo di una forma di spettacolo che si può definire «cabaret letterario». Lo spettacolo al Teatro Gerolamo è un'occasione per ricordare il regista Marco Parodi, scomparso lo scorso settembre.

L'8 e 9 febbraio. Piazza Beccaria, 8. Sabato ore 20 e domenica ore 16. Biglietti 25-10 euro.

(F.Gat.)

Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

