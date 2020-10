Lei è una escort e il 20 agosto riceve un cliente nel suo appartamento in zona Porta Venezia, dopo essere stata contattata su un sito di annunci per adulti.

Lui è il cliente. Si presenta a casa sua e l'aggredisce spruzzandole negli occhi spray urticante. La donna terrorizzata fugge verso la finestra per trovare aria e precipita, fortunatamente dal primo piano, rompendosi bacino e tre costole.

Ieri A.A, 27 anni, pachistano, è stato arrestato sospettato di essere responsabile di tentato omicidio. Il giovane è anche sospettato di essere un rapinatore seriale di prostitute.

L'uomo, già noto alla polizia, dopo l'aggressione era fuggito a Roma, dove gravita. Gli investigatori della Squadra Mobile, anche attraverso la visione di numerose telecamere di sorveglianza sia pubbliche che di esercizi commerciali della zona, sono riusciti a ripercorrere il tragitto di fuga fino in Stazione Centrale da dove l'uomo aveva preso un treno per Roma Termini. Le successive indagini, con la collaborazione della Squadra mobile della capitale e del Commissariato romano di Torpignattara, hanno consentito di identificare e arrestarlo.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 05:01

