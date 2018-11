Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lei è quella che ama il rock. Lo si vede nella sua grinta, nella sua interpretazione. Anche se nella sua carriera non canta rock, nell'accezione vera del termine. Irene Grandi è rock nell'atteggiamento. Anche quando sceglie di percorrere nuove strade, nuovi esperimenti. Il rock in fondo è non avere confini ma solo libertà.La cantante fiorentina stasera arriva al Tieffe teatro Menotti con il duo Pastis per presentare la sua anima più visionaria: quel del visual album Lungoviaggio, che porta sul palco con la musica della chitarra di Saverio Lanza e delle immagini del fratello Marco, che è fotografo. Un progetto a cui ha partecipato anche Vasco Rossi in un brano e l'Austronauta Samatha Cristoforetti. Da scoprire, un modo per capire la bella anima artistica di Irene Grandi.In via Ciro Menotti, ore 21 ingresso da 22 a 30 euro.(M.Lev.)riproduzione riservata ®