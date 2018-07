Legionella: 24 casi, 3 morti allarme sanitario a Bresso

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiC'è chi per precauzione beve solo acqua in bottiglia e chi, se può, per fare la doccia si fa ospitare da parenti o amici che abitano altrove: cresce la preoccupazione a Bresso per i contagi da legionella. Ieri c'è stata la terza vittima. Dopo i due 94enni, un uomo e una donna morti tra domenica e martedì, è deceduta un'altra anziana, 84 anni, ricoverata anche lei, come i primi due, all'ospedale Bassini di Cinisello. E sono saliti a 24 i casi di contagio, in particolare proprio fra gli anziani. Ieri la procura ha aperto un'inchiesta, ancora senza indagati nè ipotesi di reato: «Non è un'emergenza - ha precisato il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano - anche se chiaramente sul fatto che si ripresenti ciclicamente a Bresso faremo verifiche». Già nel 2014 infatti la zona era già stato interessato da un caso analogo, anche se molto più limitato. Allora furono nove i contagi, con un morto, e anche allora venne aperta un'inchiesta, poi archiviata.Subito dopo le nuove segnalazioni, dalla metà luglio, il Comune di Bresso e la Regione hanno avviato le prime verifiche per accertare le cause della contaminazione. Sono stati effettuati campionamenti ambientali in tutte le abitazioni delle persone colpite dal batterio, coinvolgendo anche gli amministratori di condominio. I tempi per ottenere l'analisi microbiologica definitiva sono di 7-10 giorni, ha fatto sapere ieri l'assessore al Welfare Giulio Gallera, mentre il sindaco di Bresso Simone Cairo ha disposto anche la chiusura di quattro fontane della cittadina e ha chiesto inoltre ai gestori della piscina e del centro sportivo comunale di effettuare nuovi controlli sugli impianti. Chiuso, per effettuare ulteriori verifiche anche l'orto in cui si recava il 94enne, prima vittima del batterio killer.In campo ci sono anche una quarantina di volontari della protezione civile coordinati dagli uffici comunali, che in collaborazione con la Croce Rossa si recheranno in alcune abitazioni per effettuare, su consenso degli interessati, la sanificazione e la pulizia dei filtri dei rubinetti. Di pari passo si intensificano inoltre le iniziative per rispondere alle domande e alle preoccupazioni dei cittadini con gazebo informativi nei punti più frequentati della città.Intanto il Gruppo Cap che gestisce la rete idrica dei Comuni della Città Metropolitana, compreso Bresso, ha assicurato che sui 13 prelievi fatti nell'acquedotto non è stata trovata traccia del batterio della legionella.